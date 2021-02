Sci nordico:Mondiali;delusione Italia, quinta in Team Sprint

(ANSA-AFP) - ROMA, 28 FEB - Niente medaglia per l'Italia di De Fabiani e Pellegrino nella Team Sprint ai Mondiali di Oberstdorf. In una gara tirata in buona parte dalla Russia, l'Italia rimane con il gruppo di testa fino al momento decisivo.

Poco prima del km 6 riparte di nuovo la Russia e si porta dietro Norvegia e Finlandia. L'Italia rimane distanziata con la Francia e non riuscirà più a colmare il gap. Nell'ultima frazione la Norvegia si butta avanti e va a vincersi l'ennesimo oro con il tempo di 15'01″74, davanti alla Finlandia, staccata di 1″68, e alla Russia a 2″09. Quindi la Francia a 13″91 e l'Italia, che chiude quinta a 16″66.

Nella gara femminile l'oro va alla Svezia con il tempo di 16'27″94, davanti alla Svizzera a 95 centesimi e alla Slovenia a 3″46. L'Italia, con Scardoni e Laurent, si ferma in semifinale e termina all'11/o posto. (ANSA-AFP).