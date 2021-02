Dall'inverno alla primavera, il viaggio di 13 alpaca

(ANSA) - BOLZANO, 26 FEB - E' stato un viaggio dall'inverno alla primavera, quello affrontato nei giorni scorsi da 13 alpaca, trasferiti dal Renon innevato ai prati già verdi di Tarquinia. I simpatici animali da anni sono una presenza fissa e soprattutto un'attrazione del Kaserhof di Soprabolzano. A Tarquinia Michele Belli sta coltivando la stessa passione, come svela anche il nome della sua tenuta "Piani degli Alpaca", che ospita già una novantina di esemplari. Walter Mair, titolare del Kaserhof, grazie alla sua grande esperienza di allevatore che gli ha già portato numerosi premi internazionali, ha accompagnato i 13 alpaca, tra loro anche due cuccioli, dall'Alto Adige alla loro nuova casa nel Lazio. Alcuni saranno utilizzati anche per gite trekking, come quelle già organizzate sul Renon.

