Incidente stradale: un morto sulla strada per San Genesio

(ANSA) - BOLZANO, 23 FEB - Sulla strada per San Genesio si è verificato un incidente mortale. L'incidente sarebbe avvenuto verso le ore 18 all'altezza della terza galleria. Stando alle prime informazioni una persona, di cui non sono state rese note le generalità, avrebbe perso la vita a seguito delle gravi ferite riportate. La strada provinciale per San Genesio è stata chiusa per permettere ai soccorsi di intervenire.

Sono intervenuti il medico di emergenza, la Croce bianca e i vigili del fuoco del corpo permanente non ché la polizia urbana.

