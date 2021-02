Covid: 4 decessi in Alto Adige, 41 ricoveri in rianimazione

(ANSA) - BOLZANO, 20 FEB - Sono 4 i decessi per Covid nelle ultime 24 ore in alto Adige (974 complessivi). I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 3.155 tamponi molecolari pcr e registrato 283 nuovi casi positivi. Inoltre sono 194 i positivi agli 8.040 test antigenici somministrati.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 254, mentre altri 163 si trovano nelle strutture private convenzionate e altri 43 sono in isolamento a Colle Isarco. In terapia intensiva ci sono 41 persone, altri 4 altoatesini sono invece ricoverati in terapia intensiva ad Innsbruck. In quarantena e isolamento domiciliare ci sono complessivamente 13.479 persone. (ANSA).