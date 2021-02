Cortina: Fis, oro Bassino è ex aequo con Liensberger

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - L'oro nel gigante parallelo femminile ai mondiali di Cortina d'Ampezzo vinto dalla azzurra Marta Bassino è andato ex aequo anche alla austriaca Liensberger: lo ha chiarito la Fis, dopo che al traguardo era stata annunciata come vincitrice solo l'azzurra. Nella prima manche, Bassino aveva avuto un ritardo di 50/100. Nella seconda il suo cancelletto si era aperto con 50/100 di ritardo, Bassino ha recuperato e sul traguardo il cronometro segnava un tempo perfettamente ex aequo: il recupero aveva fatto annunciare in primo tempo Bassino unica vincitrice,poi la Fis ha chiarito il regolamento di una gara al suo esordio ai Mondiali (ANSA).