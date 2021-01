Meteo: in arrivo altri 40 cm di neve in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 22 GEN - Anche se gli impianti sono chiusi, l'inverno non si ferma. Nelle prossime ore sono previste intense nevicate sulle montagne dell'Alto Adige. Tra oggi e domani pomeriggio in quota sono attesi tra 30 e 40 cm di neve, sulle Dolomiti di Sesto addirittura mezzo metro, annuncia in meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Questa volta Bolzano e la Bassa Atesina vedranno invece solo pioggia. L'Agenzia per la Protezione civile ha dichiarato per l'Alto Adige il livello di attenzione alfa da oggi pomeriggio sino a sabato sera. Il medesimo livello di attenzione è già in vigore a livello provinciale per quanto riguarda la pandemia di Coronavirus. Nella notte tra e domani mattina, secondo il responsabile della conferenza di valutazione e direttore del Centro funzionale, Willigus Gallmetzer, sono previste nevicate a media e bassa quota su tutto il territorio provinciale con precipitazioni che raggiungeranno i 30 - 40 centimetri di neve. Particolarmente interessata la parte orientale della provincia. Nella zona del Brennero sono previsti circa 40 centimetri di neve e nelle Dolomiti sino a 70 cm. La zona meno colpita sarà la Val Venosta. Il limite delle precipitazioni oscillerà tra i 500 ed i 1200 metri di quota. Con queste condizioni metrologiche sono previste difficoltà per il traffico veicolare. È quindi obbligatorio dotarsi della necessaria attrezzatura invernale. L'aumento del livello di attenzione da parte della Protezione civile indica l'imminenza di un evento meteorologico di rilievo e quindi richiede alla popolazione una particolare attenzione.