Covid: Bolzano zona rossa, chiesta verifica a Asl

(ANSA) - BOLZANO, 15 GEN - Dopo l'annuncio della classificazione dell'Alto Adige come zona rossa la giunta provinciale di Bolzano si è riunita in seduta straordinaria.

Come annuncia la Provincia di Bolzano su Twitter, "sarà chiesta una verifica all'Azienda sanitaria per avere le basi scientifiche al fine di giungere ad una decisione che sia la più adeguata possibile". (ANSA).