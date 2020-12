Atletica: Kipkemboi vince Boclassic su percorso anti Covid

(ANSA) - BOLZANO, 31 DIC - Margaret Chelimo Kipkemboi ha vinto la 46/a edizione della Corsa di San Silvestro BOclassic Alto Adige che causa Covid si è svolta senza pubblico e non nel centro storico di Bolzano, ma al centro di guida sicura Safety Park.

La keniana ha completato i dieci chilometri in 30:42, davanti alle sue connazionali Dorcas Jepchirchir Tuitdek (30:43) e Norah Jertuto Tanui (30:46). Il successo keniano è stato completato da Gloria Kite quarta in 32:26 e Janet Kisa quinta in 33:03.

Migliore azzurra Giovanna Epis settima in 34:12. (ANSA).