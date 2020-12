Maltempo: Servizio Strade si prepara alle forti nevicate

(ANSA) - BOLZANO, 03 DIC - Con nuovi veicoli aggiuntivi il Servizio Strade della Provincia dispone di una flotta ben equipaggiata di veicoli per lo sgombero neve e per gli interventi di manutenzione delle strade. Per l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider l'acquisto dei nuovi mezzi rappresenta "un ulteriore investimento nella sicurezza stradale e permette così al Serivzio Strade di intervenire rapidamente su tutto il territorio provinciale in caso di nevicate o altre operazioni di manutenzione stradale". "Gli investimenti per l'ammodernamento della flotta del servizio stradale sono importanti per tutti i cittadini - aggiunge - perché garantiscono strade sicure e ben percorribili". Sulla base di un piano decennale elaborato appositamente a tale scopo, i veicoli saranno gradualmente sostituiti da nuovi veicoli a basse emissioni. Altri sette nuovi veicoli Unimog sono stati consegnati al servizio stradale nel giugno 2020.

Il piano di modernizzazione prevede l'acquisto di 48 veicoli, macchinari e attrezzature per il servizio strade. L' investimento previsto da parte della Provincia è di 6,8 milioni di euro. Fino al 2030 saranno investiti nove milioni di euro.

Attualmente la flotta del servizio stradale è composta da 749 veicoli. Dopo l'attuazione del piano decennale ci saranno 619 veicoli, che però potranno essere usati per più tipologie di interventi.

12.000 tonnellate di sale in magazzino - 480 addetti alla manutenzione Il direttore Philipp Sicher sottolinea che il Servizio Strade della Provincia "dispone attualmente di 12.000 tonnellate di sale da spargere sulle strade ed è ben attrezzato per la manutenzione stradale invernale. Per il prossimo fine settimana - spiega - abbiamo organizzato un servizio di guardia con 480 stradini pronti per gli interventi. Ma è anche importante che gli utenti della strada adattino il loro stile di guida alle condizioni invernali, perché anche questo può contribuire alla sicurezza stradale", dice Sicher. (ANSA).