Imprese trentine: -10,5% di fatturato da gennaio e settembre

(ANSA) - TRENTO, 03 DIC - Tra gennaio e settembre 2020 il fatturato delle imprese trentine è diminuito mediamente del 10,5%. E' quanto emerge dall'Indagine congiunturale della Camera di commercio di Trento sul 3/o trimestre del 2020 e sugli effetti l'emergenza Covid-19. La rilevazione, presentata oggi in videoconferenza, si basa su un campione di 2.560 imprese.

Per quanto riguarda i mesi di luglio, agosto e settembre 2020, le attività più colpite risultano quelle del settore sportivo e ricreativo (-24,3% rispetto al 2019), ricettivo (-20,4%), di ristorazione e bar (-17,5%), dei servizi alla persona (-10,3%) e dei trasporti (-3,8%). Contenute le perdite del commercio al dettaglio, trainate dal settore alimentare (-0,3%), del manifatturiero (-0,3%). Risultano in crescita i settori delle costruzioni (+1,6), del commercio all'ingrosso (+2) e dei servizi alle imprese (+4%). La diminuzione degli ordinativi è del 4%, mentre 2/3 delle imprese dichiara un aumento dell'indebitamento.

L'occupazione è stabile per gli effetti del blocco dei licenziamenti, con diminuzione. I settori con assunzioni programmate, come bar, ristoranti e servizi alla persona, subiscono perdite prossime al 10%. Crescono gli occupati dei servizi alle imprese (+2,7%). (ANSA).