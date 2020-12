Covid: in Trentino 3 decessi e 278 nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 02 DIC - In Trentino si registrano oggi altre 3 vittime per coronavirus e 278 nuovi contagi su 3.705 tamponi molecolari. In aumento i pazienti in terapia intensiva (47, tre in più di ieri). In tutto ci sono attualmente 459 ricoverati.

Oggi ci sono stati 46 nuovi ricoveri e 37 dimissioni. Sul fronte scuola, le classi in quarantena sono 78.

I dati sono contenuti nel bollettino Covid dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. (ANSA).