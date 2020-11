Alto Adige: Schuetzen, quiz online "Via da Roma"

(ANSA) - BOLZANO, 30 NOV - "A quanto ammonta il debito dello Stato italiano nel 2020?". Oppure: "Quale paese ha avuto la crescita economica più bassa in Europa sia nel 2019 (+ 0,3%) che nel 2020 (-11,2%)? Macedonia del Nord, Grecia o Italia?".

Ancora: "Quanto ha pagato ogni altoatesino a Roma nel 2017?".

Sono le domande del quiz "Das große Los von Rom" ("Il grande via da Roma", ndr) organizzato dal Suedtiroler Schuetzenbund, che raggruppa gli "eredi" dei bersaglieri tirolesi, milizia volontaria anti napoleonica, spesso al centro di polemiche per le sue istanze separatiste.

Lo scorso maggio, ad esempio, in segno di protesta contro la "Fase 2" e alla viglia della visita del ministro Francesco Boccia in Alto Adige, in val Pusteria gli Schuetzen accesero dei falò a formare lo slogan "Los von Rom" ("via da Roma").

In questo caso, invece, lo slogan viene utilizzato come titolo per il "quiz natalizio". Rispondendo correttamente alle tre domande sul sito schuetzen.com entro il 31 dicembre si partecipa alla lotteria del 4 gennaio 2021. In palio ci sono dei cesti regalo con prodotti locali del valore di 100, 200 e 300 euro. Per essere selezionati al momento dell'estrazione dei premi, raccomanda il regolamento, si devono dare tutte e tre le risposte corrette. (ANSA).