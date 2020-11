Ladri sorpresi in casa mentre rubano, due arresti a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 28 NOV - Due 21enni nordafricani e con precedenti specifici a carico sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri della Compagnai di Bolzano e della polizia della Questura del capoluogo durante un furto in abitazione in via Renon. I due, a cui viene contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale, sono stati scoperti in seguito ad una segnalazione mentre si trovavano all'interno di una delle camere dell'appartamento.

Dopo una breve colluttazione, i due ladri sono stati bloccati e immobilizzati. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare arnesi atti allo scasso (un piede di porco e due cacciavite), tre grossi coltelli da cucina, un cofanetto contenente dell'argenteria e circa 800 euro in contanti. (ANSA).