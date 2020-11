Sindaco Trento, la città accoglierà giornalisti minacciati

(ANSA) - TRENTO, 27 NOV - "Vogliamo essere la città che ospita ed accoglie giornalisti minacciati, per coniugare la difesa dei diritti umani con l'ospitalità". Lo ha detto il sindaco di Trento Franco Ianeselli, nel corso dell'incontro con il presidente della Fnsi Giuseppe Giulietti, il segretario ed il vicesegretario del sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige Rocco Cerone e Lorenzo Basso.

"Intendiamo offrire - ha continuato il sindaco - la possibilità di un ristoro temporaneo nella nostra città da situazioni critiche o a rischio per giornalisti che hanno illuminato o portato a conoscenza fatti di interesse pubblico a livello nazionale ed internazionale".

L'incontro è stato promosso dal Sindacato regionale giornalisti insieme alla Fnsi per rinnovare il patto di collaborazione scaturito dopo la celebrazione della prima manifestazione sulla libertà di stampa nella città di Trento il 2 maggio 2019.

Allo studio - informa una nota del sindacato dei giornalisti - l'organizzazione di una iniziativa da tenersi ad inizio maggio 2021 con le testimonianze di tre giornalisti trentino, nazionale ed internazionale. (ANSA).