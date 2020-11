Covid: 11 decessi e 410 nuovi casi

(ANSA) - BOLZANO, 27 NOV - Sale di 11 a 520 il numero di decessi Covid in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.301 tamponi e registrati 410 nuovi casi positivi. 260 persone sono ricoverate nei normali reparti ospedalieri, mentre sono 154 quelli nelle cliniche private e 42 in terapia intensiva. In isolamento domestico si trovano 8.937 persone. (ANSA).