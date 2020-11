Centrale Fies torna con 'Bivouac'

(ANSA) - TRENTO, 24 NOV - Nasce su iniziativa di Centrale Fies "Bivouac", programma di cinque attività dedicate a differenti segmenti della comunità locale, nazionale e internazionale, che porta avanti il lavoro di XL, la programmazione esplosa che Centrale Fies ha intrapreso sul finire del primo lockdown.

Bivouac raccoglie il quarto e ultimo appuntamento di Inbtwn - In Between, la galleria digitale curata da Claudia D'Alonzo.

Online il 1/o dicembre sarà visibile su www.inbtwn.it l'artista e performer post-mediale Mara Oscar Cassiani con una performance intitolata "Bondone". Dalla seconda metà di dicembre e per tutto il mese di gennaio 2021, Centrale Fies presenta Perform!, una serie di video-lezioni in doppia lingua italiano/tedesco, di avvicinamento e conoscenza della performance art storica per i più piccoli. Dal 7 al 18 dicembre si terrà poi la 5/a edizione di Trentino Brand New, quest'anno in forma di webinar gratuito, che indaga differenti forme di formazione non convenzionale. La programmazione invernale ha visto compiersi - live - la seconda sessione della Free School of Performance di Live Works con due alunni che hanno inaugurato le lunghe residenze di ottobre 2020.

In programma la prossima residenza e studio visit di Live Works vol 8 a marzo con Olia Sosnovskaya e Marnie Slater & Alberto García del Castillo di Buenos Tiempos, Int.

"I fuochi del bivacco indicano le attività di un luogo che pratica la resistenza, la cura e il rifugio. I luoghi della cultura sono chiusi al pubblico, ma Centrale Fies tiene aperti e potenzia i progetti che hanno a che vedere con la formazione, lo studio e lo sviluppo della ricerca: in presenza quando possibile nel rispetto delle direttive di contenimento dell'epidemia, e in remoto con gallerie digitali, webinar e format video", afferma Dino Sommadossi, co-founder di Centrale Fies. (ANSA).