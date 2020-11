Imprese trentine, investimenti in calo del 15% nel 2019

(ANSA) - TRENTO, 17 NOV - Dopo il biennio 2017-2018 caratterizzato da un andamento molto positivo, nel 2019 le imprese trentine hanno ridotto la loro quota di investimenti del 15%, anche in considerazione di un calo progressivo degli incentivi introdotti a livello nazionale. Lo evidenzia l'inchiesta annuale sugli investimenti in provincia di Trento condotta dalla Camera di commercio.

La riduzione ha interessato esclusivamente gli investimenti materiali (-17,1%) e in particolare quelli in impianti, costruzioni e mezzi di trasporto, mentre gli investimenti immateriali, pur mantenendosi contenuti in termini assoluti, sono risultati in leggero aumento (+1,6%). I soli settori in controtendenza in senso positivo sono le costruzioni, che nel 2019 hanno espresso buoni risultati anche in termini congiunturali, e l'estrattivo. Nel 2019, il 18,9% delle imprese del campione indagato non ha effettuato nessun investimento; il 23,0% ha realizzato interventi sotto i mille euro per addetto; il 24,9% compresi tra i mille e i 5.000 euro; il 12,8% tra i 5 e i 10 mila euro e il 20,4% delle imprese ha investito mediamente più di 10.000 euro per addetto. Complessivamente, l'incidenza degli investimenti sul fatturato è risultata pari al 4,6% nel 2018 ed è diminuita moderatamente nel 2019 (3,9%): si tratta comunque di valori in contrazione rispetto a quelli rilevati negli anni immediatamente precedenti. (ANSA).