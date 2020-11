Covid: reclutamento medici per screening massa in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 13 NOV - Sui social media è partita una campagna di reclutamento per lo screening di massa, in programma il prossime fine settimana in Alto Adige.

"Siamo arrivati ad un punto in cui dobbiamo unire le nostre forze per affrontare la crisi del #coronavirus. La Croce Bianca e la Croce Rossa cercano di sostenere con tutte le loro risorse il progetto per lo screening di massa in Alto Adige. L'azione si svolgerà da venerdì 20 novembre a domenica 22 novembre. Saranno allestite circa 184 stazioni di screening in tutta la provincia", scrive la Croce Bianca su Facebook. "Ci rivolgiamo a tutti i medici e a tutti gli infermieri in Italia e all'estero che non hanno un contratto di lavoro con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Se è in qualche modo possibile, vi preghiamo di partecipare a questa campagna", conclude il post. (ANSA).