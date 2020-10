Covid: sci; positivo il norvegese Kilde

(ANSA) - BOLZANO, 26 OTT - Il norvegese Aleksander Kilde, detentore della Coppa del mondo, è risultato positivo al coronavirus in un test effettuato in Norvegia, al suo rientro in patria dopo aver gareggiato a Soelden, nel gigante di inizio stagione. Nessun altro positivo nella squadra norvegese.

Kilde ha detto di "sentirsi comunque bene di accusare solo sintomi leggeri". Si è pertanto detto ottimista di potere rientrare in coppa già nella prossima gara in programma, il parallelo di Lech del 14 novembre. (ANSA).