'Dal Trentino al Mondo', storie di emigrazione

(ANSA) - TRENTO, 22 OTT - L'associazione Trentini nel Mondo onlus ha presentato al Comune di Trento una proposta di collaborazione nell'ambito della cura dei beni comuni, "per sensibilizzare la comunità sul tema dell'emigrazione e porre l'attenzione sulla periodicità e l'attualità del fenomeno". Il progetto si chiama "Dal Trentino al Mondo: storie di emigrazioni" e punta a coinvolgere la cittadinanza in un processo di interazione tra storie personali, di viaggi e di comunità.

Verrà realizzato un "distributore" di storie virtuale, punto di scambio tra persone che hanno deciso di condividere le proprie personali esperienze del fenomeno migratorio. Per raggiungere il portale all'indirizzo https://daltrentinoalmondo.wordpress.com/ si potrà utilizzare anche un QRCode riportato su un manufatto dedicato alla promozione del progetto. Caratterizzato dalla presenza di quattro cartelli direzionali che riportano i nomi dei quattro continenti mete principali dell'emigrazione trentina (Sud e Nord America, Australia ed Europa), il manufatto viaggerà da gennaio fino a settembre del prossimo anno attraverso le circoscrizioni cittadine di Gardolo, Meano, Centro storico Piedicastello, Ravina Romagnano, Argentario, San Giuseppe Santa Chiara, Mattarello. (ANSA).