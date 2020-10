Milano-Cortina: ok accordo Bolzano-Roma per opere

(ANSA) - BOLZANO, 20 OTT - Via libera della giunta provinciale di Bolzano allo schema di accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento e la realizzazione delle opere legate allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026. Sette le opere considerate essenziali, per le quali è previsto un investimento di 82 milioni di euro a carico di un fondo statale "Il progetto complessivo punta a migliorare gli accessi e i collegamenti con stazioni, centri di mobilità e territori confinanti, a rendere più scorrevole e sicuro il traffico e a rendere più accessibile la zona interessata dallo svolgimento delle Olimpiadi. ha annunciato l'assessore Daniel Alfreider". (ANSA).