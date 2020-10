Covid: crescono casi in Alto Adige, +170

(ANSA) - BOLZANO, 18 OTT - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.979 tamponi. Sono stati registrati 170 nuovi casi positivi. Il numero dei ricoveri Covid nei normali reparti ospedalieri è salito di 4 a 67, mentre resta invariato il numero dei ricoveri in terapia intensiva (7).

In Trentino oltre 800 tamponi, meno di una cinquantina di positivi, una tregua anche sul fronte dei decessi anche se salgono i ricoveri. Questo il quadro descritto nel rapporto quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che sta monitorando l'andamento dei contagi da Sars-Cov-2 in Trentino. Nel dettaglio, i nuovi positivi sono 48 e fra loro c'è anche un bambino con meno di 6 anni che si aggiunge ad altri 3 minorenni fra i 6 ed i 15 anni. Ci sono anche 8 casi fra over 70. I ricoveri registrati ieri sono saliti a 42, ma i reparti di terapia intensiva non sono stati necessari per nessuno di questi. (ANSA).