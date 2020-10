Kompatscher, non saranno mercatini di Natale come sempre

(ANSA) - BOLZANO, 13 OTT - "I mercatini di Natale quest'anno di certo non saranno come sempre". Lo ha messo in chiaro il governatore Arno Kompatscher. Sono in corso incontri tra la Provincia e gli organizzatori per valutare il da farsi. Anche per quanto riguarda la stagione sciistica l'Alto Adige con le altre regioni del nordest ha elaborato un protocollo che è stato inviato a Roma perché - ha detto Kompatscher - "è auspicabile che le stesse misure vengano applicate in tutti i centri sciistici in Italia per evitare confusione".

Per quanto riguarda invece l'annunciato Dpcm Bolzano conferma la "via altoatesina" ovvero il regolamento sulla base della legge provinciale in vigore e ordinanze del governatore. Come ha precisato l'assessore alla sanità Thomas Widmann la situazione covid è ancora sotto controllo nonostante l'aumento dei numeri dei positivi e dei ricoveri. Quasi la totalità dei pazienti covid ospedalizzati e la totalità dei tre pazienti in terapia intensiva - ha spiegato -Widmann - sono riconducibili all'unico focolaio di Sesto. Nel resto del territorio altoatesino i numeri sono invece nella media. Kompatscher ha fatto presente che "quasi tutte le situazioni problematiche sono riconducibili a feste e raduni, mentre nel trasporto pubblico praticamente non si registrano contagi". Secondo Kompatscher, "non servono nuovi divieti, ma semplicemente il rispetto delle regole già in vigore". Noto già maggiore attenzione dei cittadini per l'utilizzo delle mascherine. Se la popolazione non collabora non abbiamo nessuna chanche", ha ribadito. (ANSA).