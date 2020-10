Covid: +10 casi in scuola italiana Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 09 OTT - Oggi sono stati accertati quattro casi nelle scuole in lingua italiana. Il primo riguarda uno studente del Liceo classico Carducci di Bolzano, a seguito del quale quattro classi sono state poste in quarantena preventiva. Un caso positivo è stato rilevato presso l'Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti" di Bolzano e una classe è stata posta in quarantena preventiva. Un altro presso l'Istituto "Ilaria Alpi" di Bolzano (una classe è stata messa in quarantena preventiva). L'ultima segnalazione, in ordine di tempo, riguarda la Scuola primaria di San Giacomo, con un caso positivo rilevato. Sono stati applicati i protocolli di sicurezza ed è stata effettuata la sanificazione dei locali interessati, su indicazione dei medici dell'Asl.

Nelle scuole in lingua tedesca della provincia, due apprendisti del Centro di formazione professionale di Brunico sono risultati positivi al Covid-19 e altri due casi riguardanti studenti vengono segnalati positivi presso la scuola secondaria di primo grado di Egna. Un caso è stato registrato anche presso l'Istituto professionale alberghiero provinciale di Brunico.

L'ultimo caso riguarda, infine, un insegnante della scuola primaria di Silandro: gli alunni di tre classi sono in quarantena fino al 18 ottobre. (ANSA).