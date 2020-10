Ordine medici Trentino, appello vaccinazione antinfluenzale

(ANSA) - TRENTO, 06 OTT - L'Ordine dei Medici della provincia di Trento chiede ai propri iscritti di fare la propria parte aderendo in prima persona alla campagna di vaccinazione antinfluenzale avviata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento lo scorso 30 settembre. E' quanto emerge da nota dell'ente, firmata dal presidente Marco Ioppi e dal presidente della Commissione Stefano Bonora, rilevando il particolare significato assunto dalla vaccinazione in concomitanza con la diffusione del virus Sars-Cov-2.

"Purtroppo è stato dimostrato che la scarsa propensione a vaccinarsi dei medici e operatori sanitari rappresenta un anello debole nella catena di trasmissione delle malattie infettive. E dire che gli operatori sanitari sono a maggior rischio di contrarre il virus", scrivono Ioppi e Bonora.

Secondo quanto riportato, in Trentino solo il 31,4% degli operatori sanitari si è sottoposto, nell'ultima stagione, alla vaccinazione antifluenzale. Per dare un esempio, il direttivo dell'Ordine, il Collegio dei revisori dei conti e il personale di segreteria hanno deciso di sottoporsi in blocco alla vaccinazione, nella sede dell'Ordine. (ANSA).