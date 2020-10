Coronavirus: 39 casi in Trentino, si allarga focolaio frutta

(ANSA) - TRENTO, 02 OTT - Sono 39 i nuovi casi positivi in Trentino, 15 dei quali sintomatici, con la presenza di 4 minorenni, tutti studenti (frequentano ciascuno una scuola diversa). I pazienti ospedalizzati sono saliti a 16 - comunica l'Apss - nessuno dei quali in rianimazione. I tamponi analizzati sono 1.714. Dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari giungono inoltre altri dati riferiti ad alcuni dei focolai emersi nelle scorse settimane. Se oggi non ci sono casi riferibili al cluster della lavorazione alimentare, per quanto riguarda la raccolta della frutta il bilancio è ora di 106 positivi su un totale di 3.358 tamponi, quasi tutti somministrati a soggetti maschi (le donne sono 585) e quasi tutti a lavoratori provenienti dalla Romania (3.034), dato che non sorprende visto il flusso di manodopera che tradizionalmente proviene proprio da quel Paese.

Nel mondo della scuola sono 16 le classi tuttora in quarantena (7 scuole superiori, 5 medie inferiori) su un totale di circa 4.000: erano 33 dall'inizio dell'anno scolastico, ma 17 hanno terminato l'isolamento. Le autorità sanitarie stanno tenendo sotto controllo anche altre situazioni, in particolare si è rilevato che è ancora attivo un vecchio focolaio collegato ad una festa di laurea che ha favorito la diffusione del virus anche attraverso contagi secondari e terziari, con 47 casi finora registrati, compresi quelli in famiglia, che in un caso hanno portato anche alla necessità di un ricovero di una persona anziana. Un fatto che induce l'Azienda sanitaria provinciale a rinnovare l'appello ad adottare il massimo livello di prudenza, a protezione dei soggetti più indifesi. (ANSA).