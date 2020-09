Innovazione: al via Trentino Startup Valley

(ANSA) - TRENTO, 29 SET - Al via la seconda edizione di Trentino Startup Valley, il programma di accompagnamento d'eccellenza promosso da Hit e Trentino Sviluppo che prevede sei nuovi progetti d'impresa innovativa.

I team ammessi a partecipare sono composti da 17 ricercatori, innovatori e professionisti tra i 19 e i 45 anni, la maggior parte dei quali residenti in Trentino. Per favorire la propensione imprenditoriale nel periodo di ripartenza economica, gli organizzatori hanno deciso di non prevedere la quota di iscrizione e di prevedere il programma formativo soprattutto online. E' stato inoltre assegnato un bonus alle soluzioni per l'emergenza sanitaria.

Trentino Startup Valley prende il via con le lezioni del Bootstrap, la prima fase dedicata alla formazione imprenditoriale dei sei progetti d'impresa ritenuti meritevoli e ammessi a partecipare alla nuova edizione 2020-2021. Le proposte afferiscono a settori molto diversi tra loro: sport, biologia computazionale, medicina, gestione documentale aziendale, intelligenza artificiale applicata al commercio e hardware per la geolocalizzazione. (ANSA).