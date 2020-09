Coronavirus: 13 nuovi positivi in Trentino,fra cui 3 minori

(ANSA) - TRENTO, 29 SET - Sono 13 oggi i nuovi contagi da coronavirus in Trentino, secondo l'ultimo rapporto dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Fra i positivi anche tre minorenni (uno di questi con sintomi) - uno studente di una scuola media e due alunni di scuole elementari. Le rispettive classi sono state poste in quarantena.

Un paio di positivi risultano legati ai vecchi cluster della filiera alimentare. I pazienti ricoverati sono 11, nessuno in rianimazione.I tamponi analizzati sono stati 1.110.

A margine dei lavori della Giunta provinciale oggi si è parlato anche del monitoraggio che sta interessando l'intero comparto scolastico. Sono 25 fino a questo momento le classi messe in quarantena perché sono stati riscontrati alunni positivi, ma 9 di queste hanno già terminato il periodo di isolamento mentre le altre 16 lo termineranno fra pochi giorni.

Finora nessuna scuola è stata chiusa in ragione dei protocolli adottati che permettono di isolare solo le classi colpite senza interrompere l'attività di un intero istituto. (ANSA).