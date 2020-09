Mostre: 'Sguardi sulla montagna' per i 150 anni Sat

(ANSA) - TRENTO, 23 SET - In occasione del Festival dell'economia di Trento, sarà visitabile da venerdì 25 settembre, alle Gallerie di Piedicastello, la mostra "Sguardi sulla montagna. Verso i 150 anni della Sat (1872-2022)" .

Il percorso espositivo, promosso dalla Fondazione Museo storico del Trentino con la Società degli alpinisti trentini (Sat), è pensata come momento introduttivo alle celebrazioni per il 150/o anniversario di fondazione della Sat e intende raccontare come è stata percepita la montagna in Trentino dalla seconda metà dell'800 ai giorni nostri. I materiali esposti provengono dalle raccolte dell'archivio fotografico e audiovisivo della Sat, dall'Archivio fotografico e dalla Cineteca della Fondazione Museo storico del Trentino, dall'Archivio storico fotografico della Provincia autonoma di Trento (Soprintendenza per i beni culturali) e da altri fondi presenti presso istituzioni e musei nazionali e provinciali.

