Innovazione, Pmi premiate a Trento

(ANSA) - TRENTO, 11 SET - Si è svolta oggi a Palazzo Roccabruna a Trento la cerimonia di consegna dei premi del concorso "Premio innovazione Pmi", promosso da Trentino Sviluppo in collaborazione con Camera di Commercio e Confindustria Trento.

L'iniziativa, che ha avuto il patrocinio di Apsti ed Ebn, i network rispettivamente nazionale ed europeo dei parchi scientifico-tecnologici, ha visto la partecipazione di 16 imprese del territorio, appartenenti a diversi settori produttivi: dalle biotecnologie al medicale, passando per la sostenibilità, l'Industria 4.0 e le tecnologie di localizzazione. Otto erano le aziende già iscritte nella sezione del Registro delle imprese ("sezione speciale" dedicata a start-up e PmI innovative) e otto, pur non figurando in tale elenco, avevano dimostrato di essere in possesso dei principali requisiti di iscrizione.

A vincere nella categoria delle società iscritte, aggiudicandosi un premio del valore di 15.000 euro, è stata Expert System, impresa roveretana che utilizza l'intelligenza artificiale per comprendere il linguaggio e supportare gli operatori ad analizzare e valorizzare le informazioni. Nella categoria delle imprese non ancora iscritte, il primo posto è andato ad Immagina Biotechnology, alla quale va un premio in servizi per un valore di 10.000 euro. L'impresa, con sede a Trento, ha sviluppato una piattaforma per l'analisi cellulare dei ribosomi dedicata alla ricerca farmaceutica e biomedica.

Durante la premiazione è stata annunciata la riedizione del concorso e l'intenzione di proporre l'iniziativa anche a livello nazionale con la collaborazione di Unioncamere e del Ministero dello sviluppo economico. (ANSA).