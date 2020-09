Maltempo: riaperte tutte le strade in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 01 SET - In Trentino sono state riaperte al traffico tutte le arterie interessate da allagamenti e smottamenti in seguito alle intense precipitazioni del weekend.

Lo comunica il Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento, che ha operato sull'intero territorio provinciale in sinergia con il Dipartimento di protezione civile per garantire la sicurezza dei cittadini e la percorribilità delle strade, dalle valli alla città. La linea ferroviaria Trento - Malè - Mezzana rimane invece chiusa fino a lunedì 7 settembre. (ANSA).