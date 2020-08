Scuole infanzia in Trentino, a settembre 67 nuove sezioni

(ANSA) - TRENTO, 07 AGO - E' previsto un avvio regolare per i 14.000 bambini che, a partire dal prossimo settembre, frequenteranno le scuole d'infanzia del Trentino. La Giunta provinciale di Trento ha aggiornato oggi la programmazione per l'anno scolastico 2020/21, armonizzandole con le linee guida delle autorità sanitarie. Per effetto del provvedimento, gli alunni passeranno dagli attuali 25 per classe a 22, con una spazio di 2,4 metri quadrati per ogni bambino.

La diminuzione del numero di alunni per classe comprerà l'introduzione di 67 nuove sezioni, che si aggiungeranno alle 664 presenti in scuole provinciali e equiparate.

Sono previste anche nuove assunzioni, con due insegnanti e un'ausiliaria per ogni nuova sezione. La copertura dei maggiori costi è assicurata con le disponibilità finanziarie autorizzate dalla legge di assestamento. (ANSA).