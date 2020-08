Regioni: Vettorato al Quirinale per 50 anni delle ordinarie

(ANSA) - BOLZANO, 04 AGO - Scuola, lavoro, welfare, miglioramento dei servizi pubblici, sviluppo, la lotta al dissesto idrogeologico e all'inquinamento: questi alcuni dei temi centrali affrontati a Roma nel corso della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che ha organizzato una sessione di confronto in concomitanza con la giornata che ricorda il 50esimo anniversario delle Regioni a Statuto ordinario.

Alla giornata, in rappresentanza della Provincia di Bolzano, ha partecipato anche il vicepresidente della Provincia, Giuliano Vettorato. Nel corso della mattinata si sono tenute tre distinte tavole rotonde, durante le quali sono state analizzate le proposte per la ripartenza dopo l'emergenza da Covid-19. I rappresentanti delle regioni hanno quindi elaborato e approvato un documento conclusivo "1970-2020: le istituzioni regionali 50 anni dopo. Un patto rinnovato tra le Regioni: le proposte per l'Italia" che è stato poi presentato nel pomeriggio, durante un incontro avvenuto al Quirinale, con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha rimarcato come "in questi 50 anni le Regioni si sono affermate come componente fondamentale dell'architettura della Repubblica, rivelandosi forte elemento di coesione del popolo italiano". (ANSA).