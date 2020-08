Turismo: piattaforma panoramica Iceman Ötzi Peak

(ANSA) - BOLZANO, 01 AGO - Sul ghiacciaio della val Senales è stata inaugurata la piattaforma panoramica „Iceman Ötzi Peak 3.251 m". E' stata allestita sulla cima Grawand, ora facilmente raggiungibile dalla stazione a monte della funivia. Da qui i visitatori godono di una vista panoramica sulle numerose vette oltre i tremila metri della zona.

La costruzione in acciaio corten, di colore bruno rossastro, è stata inaugurata oggi in presenza del vice governatore Arnold Schuler e il diacono di Merano Walter De Paoli. L'architetto Andreas Profanter ha illustrato la progettazione della piattaforma, una della più alte d'Europa. Su una superfice di 70 metri quadrati è stata posizionata una feritoia che rivolge lo sguardo dei visitatori verso il Similaun, ai cui piedi nel 1991, fu scoperta Oetzi, la famosa mummia del ghiaccio. Per questo motivo la piattaforma prende il nome.

Michl Ebner, presidente delle Funivie Ghiacciai Val Senales, ha spiegato che dopo la fine dello sci estivo otto anni fa, l'azienda voleva creare una nuova attrazione sul ghiacciaio.

