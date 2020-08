Coronavirus: zero contagi in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 01 AGO - Il bollettino odierno dell'Azienda per i servizi sanitari della Provincia di Trento attesta zero contagi a fronte di 1294 tamponi analizzati. Nemmeno oggi si registrano decessi causati dal virus, mentre un soggetto positivo ha avuto bisogno di essere ricoverato in ospedale, ma non si trova in rianimazione, informa la Provincia di Trento.

(ANSA).