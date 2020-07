Federcoop Trento, Roberto Simoni eletto presidente

(ANSA) - TRENTO, 31 LUG - Roberto Simoni è il nuovo presidente della Federazione trentina della cooperazione. Lo ha eletto la maggioranza dei soci al primo turno di votazione, senza dover ricorrere al ballottaggio. In tutto Simoni ha riscosso 423 voti, quindi oltre i 407 necessari. Gli altri due candidati, Andrea Girardi e Geremia Gios hanno avuto rispettivamente 216 e 174 voti.

"Sarò il presidente di tutti - ha detto Simoni - insieme riusciremo ad individuare la strada giusta, anche in questo momento difficile. Lavoriamo ogni giorno per gli altri, ora dobbiamo scaricare a terra questa capacità e riprendere quel ruolo sociale che è fondamentale per il Trentino. Non bisogna confondere la crisi della Federazione con la crisi della Cooperazione". (ANSA).