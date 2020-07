Orso M49 sorvegliato dai forestali su monte Marzola

(ANSA) - TRENTO, 28 LUG - L'orso M49 si trova ancora sulla Marzola, montagna che sovrasta Trento, nella medesima zona in cui è stato localizzato ieri dopo la sua fuga dal Centro Casteller. Si tratta di un'area impervia verso la cima, difficilmente accessibile. Il corpo forestale sta continuando a sorvegliare la zona in cui si trova il plantigrado che, diversamente dalla prima fuga, questa volta è provvisto di radiocollare.

Lo ha comunicato stamane il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, a margine della discussione sull'assestamento di bilancio in Consiglio provinciale.

"Sono arrivati al Casteller anche i tecnici dell'Ispra - ha detto - e dalla loro relazione sulla struttura capiremo se ci possano essere state delle mancanze tecniche, anche se questo tenderei a escluderlo".

Il governatore ha nuovamente interloquito con il ministro per l'Ambiente Sergio Costa, e ha annunciato che subito dopo l'approvazione dell'assestamento si recherà a Roma per un incontro. (ANSA).