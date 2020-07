Coronavirus: 11 nuovi casi positivi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 26 LUG - In Trentino Alto Adige 11 casi di persone positive al Covid 19. Sono sei i nuovi casi riscontrati in Trentino, tutti riferiti all'indagine epidemiologica che ha come oggetto il focolaio riscontrato nei giorni scorsi a Rovereto. Lo conferma l'Azienda provinciale per i servizi sanitari che rileva inoltre come nessuno dei nuovi casi individuati oggi presentasse sintomi e che pertanto l'intensa attività di contact tracing sta permettendo di dettagliare giorno dopo giorno i contorni del caso contribuendo a circoscrivere il contagio. Sono stati analizzati 1.122 tamponi.

In Alto Adige, invece, i laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.002 tamponi, cinque dei quali sono risultati positivi. Sono 484 le persone che attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. Nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 8 pazienti affetti da Covid-19.

