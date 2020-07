Polizia salva bimba autistica da fiume Isarco a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 09 LUG - Una pattuglia della Questura di Bolzano ha salvato una bambina autistica, di 8 anni, che rischiava di annegare nel fiume Isarco. L'allarme è stato lanciato questa mattina verso le ore 7 dal padre. La bambina si era allontanata dall'abitazione, mentre lui era impegnato in una breve faccenda domestica. Vista la passione che lei nutre per gli autobus, sono stati controllati alcuni mezzi pubblici, le cui fermate sono posizionate nei pressi dell'abitazione.

Dopo circa tre ore di ricerche, una volante ha individuato la bimba sulla riva del fiume Isarco. L'acqua ormai le arrivava fino alla vita. La capo pattuglia, continuando a rassicurarla, l'ha raggiunta e afferrata a un braccio. Tornati a riva, la bambina è stata riaccompagnata da suo padre. Per la capo pattuglia, madre di due bambini, c'è stato un momento di commozione, quando la piccola ha detto "grazie", felice di essere salita a bordo di un'auto della polizia. (ANSA).