Coop: Risto 3 fatturato da 51 mln nel 2019, crescita dell'8%

(ANSA) - TRENTO, 02 LUG - Per Risto3 Sc, il 2019 si è chiuso con un fatturato pari a 51 milioni di euro ed una crescita del 8,3%. Sono 1.333 le persone occupate (di cui l'88% donne), 8,2 milioni i pasti serviti, 282 strutture convenzionate .

Per il triennio 2020-2023 - si legge in una nota - i soci hanno confermato 10 componenti uscenti del Consiglio di amministrazione. Gli eletti sono: Martina Cagol, Mariarosa Calliari, Martino Casagrande, Andrea Cecco, Angelina Corsi), Maura Dapreda, Donatella Eccheli, Bruna Festini Brosa, Daniela Girardi, Stefano Magri, Maja Minuz, Vanessa Mongalieri, Camilla Santagiuliana Busellato, Daniele Scandella e Guerrino Simonetti.

Nei prossimi giorni i nuovi componenti si riuniranno per nominare presidente e vicepresidente. (ANSA).