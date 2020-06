Orso Trentino: firmata l'ordinanza per l'abbattimento

(ANSA) - TRENTO, 25 GIU - Come annunciato, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato l'ordinanza con la quale dà mandato al Corpo forestale provinciale di monitorare in maniera intensiva l'area del Monte Peller, in valle di Non, dove si è verificato l'incidente di cui sono rimasti vittime padre e figlio, identificare l'orso responsabile e procedere con quanto previsto dalla lettera k) del piano Pacobace, cioè l'abbattimento dell'esemplare. (ANSA).