Coronavirus: in Trentino 3 nuovi contagi e un ricovero

TRENTO, 25 GIU - Sono tre i nuovi casi di contagio da coronavirus in Trentino su 1.442 tamponi analizzati: due asintomatici ai quali si aggiunge un minorenne che invece è stato individuato in quanto contatto di altra persona positiva.

Una delle persone risultata positiva è stata ricoverata in ospedale dove è stata accolta nel reparto malattie infettive. I sanitari stanno seguendo costantemente le sue condizioni confidando non si renda necessario ricorrere alle terapie intensive, informa l'Azienda sanitaria.

Come nei giorni passati non si registra alcun decesso.

