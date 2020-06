Coronavirus: un positivo e un decesso in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 15 GIU - Pur in un quadro generale che rispecchia i valori positivi di queste ultime settimane, il Covid 19 purtroppo ha avuto la meglio su una persona anziana (non proveniente da Rsa) da tempo in lotta in rianimazione. Lo conferma il rapporto odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che parla anche di un nuovo contagio (non si tratta di minorenne né di ospite di Rsa, ma di un soggetto individuato tramite screening).

Negli ospedali trentini si trovano ancora cinque pazienti ricoverati, mentre l'attività concernente i tamponi rispecchia i valori che solitamente si registrano dopo la pausa domenicale: 395 in tutto i test di cui 312 a cura dell'Apss e 83 del Cibio.

Dal Commissariato del governo infine i dati sui controlli: 2 sanzioni su 1431 verifiche a persone e nessuna irregolarità tra i 340 esercizi commerciali controllati. (ANSA).