Azienda Rovereto produrrà fino a 65.000 mascherine al giorno

(ANSA) - TRENTO, 04 GIU - L'azienda LeCont di Rovereto, un'impresa familiare con 30 dipendenti specializzata nella produzione di pneumatici racing, produce attualmente circa 35.000 mascherine al giorno, con la possibilità di arrivare, con una seconda linea produttiva che partirà a breve, fino a 65.000 pezzi. Oggi, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e l'assessore allo sviluppo economico, Achille Spinelli, insieme al presidente di Trentino Sviluppo, Sergio Anzelini, hanno visitato lo stabilimento dell'impresa per vedere come funziona la produzione.

"Siamo davvero stupefatti - ha detto l'assessore Spinelli - della grande capacità e dell'inventiva di questi imprenditori trentini che sono riusciti a diversificare, rapidamente e senza chiedere contributi pubblici, la propria produzione, dimostrando di voler essere, con grande efficienza al fianco della comunità trentina".

Le mascherine - sottolinea la Provincia - hanno passato tutti i test di filtrazione, respirabilità, pulizia microbica e compatibilità sino ad ottenere il riconoscimento dell'Istituto superiore di sanità. Sanifina (Medicale Italiana) è il brand concepito e brevettato per identificare i prodotti del Gruppo, che nelle intenzioni e nei progetti dei titolari dell'azienda, i fratelli Cont, comprenderà anche una linea di sanificanti ed igienizzanti, copricapi, tute e guanti. La produzione avverrà negli spazi della LeCont Tyres, circa 900 metri quadri per il momento, da poco lasciati liberi perchè trasferiti nel comparto Marangoni per costituire il nuovo Polo tecnologico Industria della Gomma, promosso da Trentino Sviluppo. la sanità pubblica.

(ANSA).