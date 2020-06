Incendio a Bolzano, un ferito per intossicazione di fumo

(ANSA) - BOLZANO, 01 GIU - Il Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano e`stato allertato per un incendio in via dei Combattenti. Nella cucina di un appartamento al secondo piano si era sviluppato un incendio che ha creato diversi danni. Un inquilino ha riportato una leggera intossicazione a causa del fumo ed è stato curato dal personale della Croce Bianca. Sul posto anche agenti della Polizia. (ANSA).