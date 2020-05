Medici e studenti manifestano in piazza Dante il 29 maggio

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - Venerdì 29 maggio anche a Trento, come avverrà nei capoluoghi delle regioni italiane, medici, studenti e professionisti del mondo sanitario scenderanno in piazza indossando il camice bianco e una mascherina segnata con la con una X rossa e il numero 29 come simboli della protesta. A Trento l'appuntamento è per le ore 10.30 in Piazza Dante.

