Federcoop Trento, assemblea elettiva il 31 luglio

Si terrà il 31 luglio l'assemblea elettiva della Federazione trentina della cooperazione, possibilmente con la presenza fisica dei soci, mentre è fissata al 27 luglio l'ultima data per candidarsi alla presidenza I convegni di settore sono previsti nella settimana dal 6 al 10 luglio.

Lo ha deciso Il collegio sindacale della Federazione che ha ridefinito il calendario delle assemblee per il rinnovo del consiglio e del presidente, dopo la sospensione forzata dell'emergenza coronavirus.

I convegni di settore dovranno anche designare i membri dei comitati di settore, decaduti insieme al cda il 12 febbraio scorso. Non si svolgeranno invece gli incontri territoriali con la base sociale per presentare i candidati. Potranno essere eventualmente tenuti con modalità telematiche. In tal caso, saranno considerate le candidature pervenute entro il 15 luglio.

