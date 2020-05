Cittadini a caccia dei test in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 08 MAG - In Trentino Alto Adige, in assenza di un'analisi a tappeto sotto la regia delle autorità locali, i cittadini stanno ricorrendo a laboratori, cliniche e studi medici privati. Il fenomeno interessa in egual misura le due province, anche se va detto che in Trentino, nei cinque comuni più colpiti dalla malattia, è partito uno studio in collaborazione con l'Iss. In questa caccia ai test i primi a muoversi sono stati gli imprenditori: diverse aziende, infatti, hanno sottoposto i propri dipendenti all'esame al momento della riapertura: è il caso, ad esempio, dell'Iveco di Bolzano. Ci sono però anche tanti lavoratori che, singolarmente, si stanno attrezzando.

A Trento c'è il centro Progetto Salute di via Milano che propone, prevalentemente per le aziende, il test rapido, ossia quello con la puntura del polpastrello: in pochissimo ci dice se nel nostro sangue sono presenti gli anticorpi IgM, ossia quelli che si sviluppano all'inizio dell'infezione, e/o gli IgG, ossia quelli che compaiono in un secondo momento. C'è anche qualche medico che, nel proprio studio, si è attrezzato. I prezzi variano, e vanno dai 45 euro in su, ma al momento in provincia i laboratori più importanti sembra abbiano deciso di attendere e non offrire il servizio. Anche perché le autorità sanitarie locali non ritengono questi test sufficientemente affidabili.

Anche in Alto Adige i privati si sono messi all'opera per soddisfare le tante richieste. In una clinica di Bressanone, la "BrixSana", si esegue addirittura il tampone, al costo di 200 euro. Lì, però, è anche disponibile quello che al momento, diversamente dal test rapido, è considerato l'esame maggiormente affidabile, ossia il prelievo venoso. Un semplice esame del sangue, al costo di 100 euro, svolto in un gazebo esterno, che farà sapere entro pochi giorni se e in che quantità abbiamo sviluppato anticorpi. A Ortisei, invece, i test per tutta la popolazione sono stati messi a disposizione dal laboratorio Adler Balance, con un contributo di 30 euro, a un campione di circa 1000 cittadini. Compatibilmente con i divieti restano le opzioni oltre confine in Veneto e Lombardia. (ANSA).