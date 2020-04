Coronavirus: Bolzano, sospendere versamenti a Roma

(ANSA) - BOLZANO, 17 APR - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha chiesto, durante una videoconferenza delle Province e Regioni autonome con il viceministro all'Economia Laura Castelli, la sospensione del contributo della Provincia autonoma al risanamento del disavanzo statale. Si tratta di un contributo annuo di 476 milioni di euro. Kompatscher ha giustificato questa richiesta con il mancato gettito fiscale causa emergenza coronavirus. "Come Provincia autonoma dobbiamo comunque finanziare i servizi essenziali a nostro carico, come la sanità, la scuola e le strade", ha spiegato il presidente.

Un'altra richiesta riguarda la possibilità di 'bond regionali' per finanziare i programmi di rilancio e i trasferimenti ai Comuni. "Il governo - ha informato Kompatscher - si è riservato a valutare la nostra richieste". Per la prossima settimana è prevista un'altra videoconferenza. "La ripartenza deve passare attraverso la competitività, puntando sulla sostenibilità e innovazione", ha concluso. (ANSA).