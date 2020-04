Coronavirus: lo chef stellato consegna il pranzo a casa

(ANSA) - BOLZANO, 09 APR - Uno chef stellato che ti porta a casa il pranzo non è cosa di tutti i giorni. Al tempo del coronavirus, succede anche questo. A San Michele Appiano, alle porte di Bolzano, Herbert Hintner, chef e patron del "Zur Rose", ha deciso di provare a coniugare l'alta ristorazione con il delivering. E la cosa funziona. "Già lo faccio da tanti anni a Natale per i miei clienti abituali - spiega Hintner - Dopo il blocco per coronavirus, mi sono detto che non potevo stare a casa a far niente. Mia figlia Claudia, ha organizzato la promozione sulla nostra pagina Facebook ed i clienti si sono fatti vivi". Il menù proposto è fatto di poche portate, ma tutte secondo lo stile che unisce tradizione e creatività, che, già nel 1995 ha indotto Michelin ad assegnare per la prima volta una stella al "Zur Rose". Hintner, in cucina con il figlio Daniel, cura anche la consegna a domicilio: "Sono quello che se la cava meglio con il navigatore - sorride lo chef - ma a Pasqua, quando avremo diverse destinazioni, mi aiuteranno mia figlia e mia moglie Margot". Sul futuro del settore della ristorazione nel dopo-emergenza, lo chef originario della Val Casies non si fa illusioni: "La ripresa sarà molto complicata - osserva - Per fortuna, noi siamo sul mercato da molto tempo, ma chi deve pagare l'affitto ed ha molti dipendenti in sala ed in cucina o chi ha cominciato da poco, avrà molte difficoltà. Purtroppo, qualcuno non riuscirà a sopravvivere". E, comunque, prosegue Hintner, "con le misure di sicurezza da rispettare, l'organizzazione sarà molto complicata. Spero che si trovi presto un farmaco o un vaccino contro questo virus: così potremo essere più tranquilli". La consegna a domicilio può essere un modello per l'alta ristorazione anche in futuro? "In sè l'idea del 'take away' anche per i ristoranti di qualità non è nuova, ma funziona in una grande città - dice lo chef del 'Zur Rose' - Noi, qui, siamo in un piccolo paese e tutto dipende se ci sarà richiesta". (ANSA).